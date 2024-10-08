В Химках начались работы по консервации фонтанов

В городском округе Химки начали подготовку фонтанов к зимнему сезону. После завершения работ специалисты приступят к консервации систем. Сооружения не будут работать до следующего теплого сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из фонтанов сольют воду, продуют трубопроводы, очистят чаши, скульптуры и другие элементы. Конструкции со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защитят на зимний период специальными конструкциями, а «сухой» фонтан в парке Толстого закроют экранами. Работы необходимы для защиты от неблагоприятных погодных условий.

Фонтаны в Химках расположены в скверах «Юбилейный», «Весна», Марии Рубцовой, в парках Толстого, «Дубки» и «Лукоморье», а также на Куркинском шоссе и Химкинском Арбате. Зимой их будут готовить к новому сезону. Специалисты «Объединенного городского хозяйства» проверят и при необходимости обновят насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, проведут профилактический ремонт всех коммуникаций, сделают диагностику гидравлики.

Весной фонтаны вновь будут открыты для жителей. Традиционно сезон начинается в последних числах апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.