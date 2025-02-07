В Химках начала работать иммерсивная комната для детей с ОВЗ

В Химках на базе «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации» открыли иммерсивную комнату в отделении реабилитации детей-инвалидов и ребят с ограниченными возможностями здоровья. Юные пациенты здесь могут посмотреть различные проекции, послушать звуки и почувствовать запахи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Одними из первых полезные свойства такой иммерсивной комнаты оценили депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, председатель совета депутатов Сергей Малиновский и их коллеги из Солнечногорска.

«Иммерсивная комната дополнила и расширила функционал центра. Ежедневно при помощи специалистов здесь занимается реабилитацией десятки детей с физическими и ментальными нарушениями», — отметил Владислав Мирзонов.

Комната позволяет лучше сконцентрироваться на своих мыслях, ощущениях и переживаниях. Далее при помощи виртуальной реальности специалист корректирует поведение детей, помогает развить когнитивные функции и сформировать интерес к окружающему миру.

«Ребенок с нарушением опорно-двигательного аппарата может попасть в реальность, которую он никогда не сможет испытать. Для полного погружения мы подключаем аудиосопровождение и даже экспериментируем с различными приятными ароматами», — рассказала психолог «Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации „Химкинский“ Оксана Зотова.

В иммерсивной комнате работают два проектора и специальное программное обеспечение, которые создают десятки завораживающих виртуальных локаций. Пропускная способность помещения — 60 человек в сутки. Сеанс длится от пяти до 20 минут. Центр находится по адресу: Химки, улица Чкалова, дом 4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.