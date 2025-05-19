В Химках меняют тротуарную плитку на Барашкинском пруду

Сотрудники МБУ «Объединенное городское хозяйство» ведут работы по замене тротуарной плитки вокруг Барашкинского пруда в Химках. На место поврежденной брусчатки укладывают новое покрытие и затирают швы пескобетоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы стартовали в начале прошлой недели. Кроме ремонта плитки, специалисты установят на дорожках новые бордюры. Работы проводят в дневное время для удобства жителей соседних домов.

Кроме того, сотрудники МБУ «ОГХ» привели в порядок детскую площадку, расположенную на территории возле пруда. На все игровые элементы нанесли свежий слой краски, с дорожек убрали листву и мелкий мусор.

Барашкинский пруд пользуется популярностью среди жителей. Рядом расположены детские площадки, магазины и социальные объекты. Работы по благоустройству планируют завершить в течение месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.