В Химках МАИ и «Молодая гвардия» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали 19 марта 2026 года филиал МАИ в Химках и «Молодая гвардия Единой России». Партнерство предусматривает запуск просветительских, патриотических и профориентационных проектов для студентов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла в филиале «Авиационная и ракетно-космическая техника» Московского авиационного института. Стороны договорились активнее развивать совместные инициативы для молодежи. В планах — просветительские программы, патриотические проекты, встречи с экспертами отрасли и создание площадки для реализации студенческих идей.

«Мы открыли новую главу в работе с молодежью. Совместные проекты дадут студентам больше возможностей для самореализации, помогут найти свой путь и осознать связь личного выбора с судьбой страны», — отметил директор филиала Михаил Прохоров.

Главным событием встречи стал первый закрытый показ документального ролика «Крымская весна. 12 лет в родной гавани». Фильм сняли активисты химкинского отделения «Молодой гвардии Единой России». Авторы через личные истории рассказали о значении событий марта 2014 года и представили взгляд современной молодежи.

«Молодежь — это не будущее, а настоящее нашей страны. Партнерство МАИ и «Молодой гвардии» — отличный пример того, как образование и гражданское общество могут работать сообща. Сегодня активисты не просто изучают историю, а переосмысливают ее и делятся своим взглядом. Это и есть преемственность поколений: когда прошлое становится частью личного опыта, а патриотизм — не лозунг, а чувство», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки, участник химкинского отделения ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

Организаторы отметили, что подобные инициативы направлены на сохранение исторической памяти и развитие гражданской позиции у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.