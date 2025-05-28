В Химках ко Дню защиты детей проведут праздничную программу

сегодня в 13:06

В Химках в Международный День защиты детей проведут развлекательную программу с творческими и спортивными мероприятиями, сообщили в пресс-службе округа.

Юных гостей ждут концерты, конкурсы, дискотеки, и многое другое. Главной площадкой для проведения праздника станет парк Толстого.

Для посетителей парка организуют викторины, анимационные представления и тематические мастер-классы. С концертной программой выступят талантливые артисты и творческие коллективы Химок. Желающие смогут принять участие в семейных соревнованиях по бадминтону «Папа, мама, я спортивная семья». Детей также порадуют вкусным лакомством — мороженым и сладкой ватой.

Кроме того, в выставочном комплексе «Артишок» отроют выставку «Маленькие герои большой войны». Мероприятия проведут с 12:00 до 15:00 по адресу: Ленинский проспект, 2А.

Праздничные активности проведут также в парках «Дубки», «Экоберег», Величко, «Подрезково». Для гостей подготовят викторины, весёлые игры и соревнования. В театре «Наш дом» организуют показ спектакля «Карлик Нос», в Центральной городской библиотеке пройдут кинопоказы о детях-героях войны.

Во всех микрорайонах округа организуют творческие мастер-классы, концерты и спортивные состязания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.