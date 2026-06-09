В Химках изучили бизнес-модель школы рисования

Сотрудники МКУ «Малый бизнес Химки» 8 июня посетили творческую школу и изучили ее финансовую модель и механизмы привлечения клиентов для тиражирования успешного опыта. Предпринимателям также рассказали о мерах поддержки и субсидиях для начинающих художников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты МКУ «Малый бизнес Химки» ознакомились с организацией работы творческой школы и проанализировали ее бизнес-модель. Основное внимание уделили финансовой устойчивости проекта, структуре доходов и инструментам привлечения и удержания учеников. Полученные практики планируют использовать для поддержки других малых и средних предприятий креативной сферы в округе.

На встрече представителям школы рассказали о действующих мерах поддержки и субсидиях для начинающих предпринимателей в сфере искусства. Эти данные помогут оценить, насколько образовательная и финансовая модели могут быть масштабированы при открытии новых филиалов и расширении деятельности.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул важность такой работы.

«Поддержка малого и среднего бизнеса остается одним из приоритетов работы администрации города. Ценно, что МКУ „Малый бизнес Химки“ не ограничивается консультациями, а детально изучает успешные практики и помогает их тиражировать. Чем больше в городе устойчивых творческих проектов, тем разнообразнее и живее городская среда», — отметил Николай Томашов.

Школа выстраивает обучение с учетом уровня подготовки учеников и делает его доступным для широкой аудитории. Заниматься могут как дети с шести лет, так и взрослые, для которых предусмотрены вечерние группы. Для каждого формируется индивидуальная траектория, а на завершающем этапе осваиваются техники цифрового рисунка.

Программа включает работу с маслом, акварелью и графикой. Все необходимые материалы предоставляются бесплатно. Ученикам доступны различные варианты абонементов и пробные занятия. Дополнительно школа проводит мастер-классы и выставки, где участники представляют свои работы, получают обратную связь и развивают навыки публичных выступлений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.