В Химках единороссы проверили ход строительных работ нового детского сада

В 2025 году в Химках в деревне Юрлово откроют детский сад при школе № 19 на 350 мест. Дошкольное учреждение будет рассчитано на 14 групп, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ход строительных работ, осуществляемый в рамках реализации Народной программы, проверил временно исполняющий полномочия секретаря местного отделения «Единой России», председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.



«Данный проект является частью комплексной работы по созданию современных и безопасных условий для развития наших детей. Я убеждён, что новый детский сад станет важным элементом образовательной инфраструктуры округа», – подчеркнул Сергей Малиновский.

Новые групповые помещения, кабинеты, спортивный зал, а также специализированные кабинеты психолога и логопеда будут оснащены современной мебелью и необходимым оборудованием. Кроме того, на прилегающей территории оборудуют прогулочные зоны и современную спортивную площадку для занятий физкультурой.

Открытие нового дошкольного отделения в Химках значительно увеличит количество мест для детей по Кутузовскому направлению. Это является значительным шагом в решении вопросов доступности образования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.