В Химках допущены нарушения при проведении торгов

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобы ООО «ВКС50» на действия Управления ЖКХ администрации г. о. Химки при проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалоб, Управление ЖКХ неправомерно отменило конкурсы.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалоб, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка проведения конкурсов, и признала жалобы обоснованными.

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