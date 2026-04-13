В Химках депутаты поздравили семьи бойцов СВО с Пасхой

В Химках 11 апреля активисты и депутаты «Единой России» встретились с семьями участников спецоперации и поздравили их с наступающей Пасхой. Родным военнослужащих вручили куличи и символические подарки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие депутаты и общественники. Они поздравили семьи бойцов с праздником Светлой Пасхи и передали главный пасхальный символ — куличи.

«От себя лично и от имени главы города поздравила семьи наших защитников с наступающим светлым праздником Пасхи. В такие дни особенно важно быть рядом, поддерживать друг друга и делиться теплом и заботой», — сказала депутат «Единой России» Галина Болотова.

К поздравлениям присоединились лидеры движения общественной поддержки Георгий Шишкин, Владислав Степушин, Алина Шалимова и Ольга Игнатьева, а также депутаты Александр Васильев, Надежда Смирнова, Евгений Иноземцев и Юлия Ишкова.

«Такие встречи — это возможность выразить благодарность семьям наших героев за их стойкость, терпение и веру. Мы всегда рядом и готовы поддержать в любой ситуации», — отметила Юлия Ишкова.

Подобные инициативы реализуются при поддержке «Единой России» и направлены на укрепление социальной сплоченности и оказание адресной помощи семьям участников спецоперации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.