В Химках День города отметили концертом с участием звезд эстрады

Праздничный концерт с участием российских артистов прошел 12 сентября в Баскетбольном центре «Химки» и собрал более 3 тыс. жителей и гостей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ключевым событием празднования Дня города 12 сентября стал большой концерт в Баскетбольном центре «Химки». Его посетили более 3 тыс. жителей и гостей округа.

В фойе работала выставка «Химки — Космос» с экспонатами музеев НПО имени С. А. Лавочкина и НПО Энергомаш. Специалисты предприятий рассказывали посетителям о космической программе. Праздничную программу открыла патриотическая композиция «Химки — это МЫ!», ведущими стали Алла Омелюта и Михаил Губерниев.

На сцене выступили Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, группа UMA2RMAN, певица МОНА, фронтовая бригада участников СВО — хор «Русский формат» и Московский казачий хор. Среди гостей мероприятия были глава округа Инна Федотова, депутат Госдумы Денис Кравченко, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и директор АНО «Центр развития и популяризации бокса» Александр Лебзяк.

«Это был не просто концерт. Это был День города — праздник людей, которые любят Химки, переживают за них и каждый день помогают им становиться лучше», — отметила Федотова.

Перед зданием центра организовали гастрономическую зону и показ прямой трансляции концерта на дублирующем экране. Для безопасности гостей на входе работали зона досмотра и рамки металлодетекторов. Концерт стал кульминацией Дня города, прошедшего под девизом «Химки — город единства».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.