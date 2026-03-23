В Химках благоустроят двор и обновят спортобъекты в Луневском

Глава Химок Инна Федотова 23 марта встретилась с жителями микрорайона Луневское и обсудила благоустройство, развитие спорта и работу Дома культуры. В этом году во дворе на улице Гаражная проведут комплексное обновление, а на базе спортшколы модернизируют мини-футбольную площадку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Инна Федотова вместе с командой и лидером Движения общественной поддержки Георгием Шишкиным осмотрела территорию микрорайона и пообщалась с жителями. Основными темами стали благоустройство дворов, развитие спортивной инфраструктуры и деятельность местного Дома культуры.

Особое внимание уделили территории у домов №16, 17 и 18 на улице Гаражная. По инициативе жителей здесь в этом году обновят асфальт, заменят бортовые камни, нанесут разметку, проведут озеленение и установят современную детскую площадку. Дополнительно проработают вопросы удаления аварийного дерева, организации парковочных мест и создания спортивной зоны.

Глава округа также посетила Дом культуры «Лунево», где работают десятки добровольческих объединений и волонтерский клуб «Доброе дело». Для клуба передали раскройный дисковый нож для ткани.

«Дом культуры „Лунево“ — это не просто учреждение, а настоящий центр притяжения, где формируются ценности, воспитывается уважение к истории и рождаются добрые дела», — подчеркнула Инна Федотова.

Отдельно обсудили развитие спорта. В этом году обновят покрытие мини-футбольной площадки на базе спортивной школы «Лунево», а также рассмотрят возможность установки навеса для круглогодичных тренировок.

«Спортивная инфраструктура — это основа здорового образа жизни для жителей. Мы стремимся создать условия, которые позволят каждому заниматься спортом и вести активный образ жизни», — отметил Георгий Шишкин.

Сегодня спортивный комплекс остается центром притяжения для жителей: здесь проходят занятия по футболу, боксу, карате, фитнес-аэробике, настольному теннису, а также мероприятия проекта «Активное долголетие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.