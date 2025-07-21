В Химках благоустроили «народную тропу» на улице Калинина

В Химках продолжаются работы по благоустройству пешеходных коммуникаций. Специалисты обустроили «народную тропу» вблизи дома 3А на улице Калинина. Длина дорожки — более 36 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие уложили асфальтовое покрытие шириной два метра и установили бортовые камни. По окончании строительных работ специалисты приступят к озеленению прилегающей к тропе территории.

В этом году в Химках благоустроят 22 народные тропы, что позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам. Пешеходные коммуникации благоустраивают по единому стандарту. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Главная цель — сделать комфортными и безопасными маршруты, которыми уже пользуются люди, сокращая путь.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

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