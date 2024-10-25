В Химках благоустроили 25 дворовых территорий

В Химках завершился сезон благоустройства. Специалисты привели в порядок 25 дворовых территорий во всех микрорайонах городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Обновление дворов проводили комплексно, график адресов составили по обращениям жителей. Специалисты заменили информационные стенды и системы наружного освещения, установили новые бордюры, ограждения и малые архитектурные формы. Во всех дворах провели озеленение и установили системы видеонаблюдения.

«Делаем дворы уютными, комфортными и, конечно, самое главное — безопасными. Устанавливаем современные игровые городки, спортплощадки, приводим в порядок территорию по периметру дворов. Работы ведём при поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева», — отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Там, где это было необходимо, провели замену дорожного покрытия. Во дворах отремонтировали пешеходные коммуникации и автомобильные проезды, а также нанесли новую парковочную разметку. Кроме того, специалисты благоустроили детские площадки, во дворах появились новые игровые комплексы и спортивные городки.

Профильные подразделения уже приступили к формированию списка адресов для проведения работ в 2025 году. План работ будет подготовлен на основе пожеланий и обращений жителей

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.