В Химках благоустроили 22 народные тропы в 2025 году

В этом году в Химках провели работы по обустройству пешеходных коммуникаций. Всего на территории города благоустроили 22 народные тропы, общей площадью почти 3 000 квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые дорожки проложили по уже существующим народным тропинкам, которые сформировались естественным путем. Благодаря этому привычные маршруты жителей стали комфортнее и безопаснее.

В этом году народные тропы благоустроили в Старых и Новых Химках, микрорайонах Сходня и Подрезково, а также в поселении Луневское. Точный список адресов можно найти на сайте.

Все тропы сделали по единому стандарту. На дорожках уложили асфальт шириной два метра и установили бортовые камни. Специалисты также благоустроили прилегающие к народным тропам территории.

Программа по созданию удобных пешеходных маршрутов работает в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Благоустройство проводят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Пешком».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.