В Химках благоустроили 11 «народных троп»

В Химках продолжаются работы по обустройству пешеходных коммуникаций. Сотрудники «Объединенного городского хозяйства» уже благоустроили 11 народных троп в Новых Химках и Подрезкове. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты привели в порядок народные тропы на улицах:

9 мая, от детской площадки до дома № 18Б;

9 мая, возле домов № 12А и 18Б;

Парковая, дом № 5;

Куркинское шоссе, около дома № 5 и детского сада № 22,

Куркинское шоссе, около детского сада № 47;

Молодежный проезд, возле дома № 6 (от парковки вдоль детского сада № 13);

В микрорайоне Подрезково работы завершили на улицах:

Жаринова, вблизи дома № 8,

Жаринова, вблизи домов № 9 и 12;

Колхозная, возле площадки для выгула собак;

Тепличный проезд, около дома № 6.

Тропы благоустраивают по единому стандарту. Рабочие укладывают асфальтовое покрытие шириной два метра и устанавливают бортовой камень. Это позволит жителям комфортно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам — к школам, остановкам и другим важным объектам.

Всего в этом году в Химках благоустроят 22 пешеходные дорожки в разных микрорайонах: Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове и Луневе. Перечень троп сформировали на основе обращений и пожеланий горожан. Список адресов размещен на официальном сайте администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.