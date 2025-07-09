В Химках благоустраивают «народные тропы» на проспекте Мельникова

В Химках продолжаются работы по обустройству пешеходных коммуникаций. Специалисты благоустраивают «народные тропы» на проспекте Мельникова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, рабочие благоустроили тропу от дома № 2/1 в сторону дома № 5 на улице Дружбы. На дорожке уложили асфальтовое покрытие шириной 2 м и установили бортовые камни.

Аналогичные работы проводят на двух участках проспекта от дома № 2Б до пешеходного перехода. По окончании работ специалисты приступят к озеленению прилегающей к дорожкам территории.

В этом году в Химках благоустроят 22 народные тропы, что позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам. Перечень троп сформировали на основе обращений и пожеланий горожан. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.