В Химках Антон Блинов открыл патриотическую лекцию в Лунево

Патриотическую лекцию с кинопоказом о событиях 2014 года в Донбассе провели 6 апреля в Луневском территориальном управлении в Химках. Встречу открыл лидер движения общественной поддержки Антон Блинов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие жители разных возрастов, студенты и представители общественности. Зрителям представили документальные материалы о предпосылках и последствиях событий весны 2014 года в Донбассе. В фильме особое внимание уделили ключевым моментам, повлиявшим на судьбу региона и жизнь местных жителей.

«Важно помнить и осознавать, как исторические события формируют наше настоящее», — отметил лидер движения общественной поддержки Антон Блинов.

После показа участники обсудили увиденное, задали вопросы и поделились мнениями. Лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин напомнил, что в округе регулярно проходят мастер-классы, кинопоказы, культурные и спортивные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.