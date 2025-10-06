В Химках 8 октября пройдет выездная администрация

8 октября в Левобережном проведут выездную администрацию. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей Химок, а также зафиксируют предложения по развитию округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Совхозная, дом 16, строение 6 (школа № 29).

«Встречи в таком формате всегда вызывают большой интерес у горожан — это отличная возможность обсудить волнующие вопросы напрямую с представителями власти и сразу получить ответы. Мы с коллегами по депутатскому корпусу также регулярно принимаем участие в таких мероприятиях. Нам важно иметь возможность лично пообщаться с жителями, услышать их мнения, проблемы и предложения», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: коммунального хозяйства, благоустройства дворовых территорий, дорог, здравоохранения, социальной политики.​

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.