В Химках 6 апреля пройдет финал олимпиады «Я — профессионал»

Очный финал IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии» стартует 6 апреля в Московском государственном институте культуры в Химках, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Московский государственный институт культуры является эксклюзивным организатором направления «Креативные индустрии». Вуз проводит заключительные состязания уже пятый год подряд в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» и нацпроекта «Молодежь и дети».

В 2025/2026 учебном году темой сезона стали «Креативные индустрии как инструмент культурной дипломатии». В финале примут участие студенты из разных регионов страны — от Калининграда до Якутска. Конкурсанты выступят в категориях «Бакалавриат» и «Магистратура/Специалитет». Задания разработала методическая комиссия МГИК совместно с отраслевыми партнерами, они моделируют реальные задачи креативной экономики.

7 апреля на площадке института в Химках участники подготовят командные проекты и посетят культурную программу.

МГИК ежегодно подтверждает статус вуза-организатора по итогам конкурсного отбора. Победители олимпиады получают денежные премии из федерального бюджета, льготы при поступлении в магистратуру и возможность войти в кадровый резерв программы «Россия — страна возможностей». Направление «Креативные индустрии» стабильно входит в топ-15 среди 75 направлений олимпиады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.