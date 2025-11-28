В Химках 3 декабря пройдет выездная администрация

сегодня в 18:15

3 декабря в Химках проведут выездную администрацию. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут приём с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 12 (лицей №12).

Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: социальной политики, коммунального хозяйства, благоустройства дорог, дворовых территорий, здравоохранения.

Каждый желающий может подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.