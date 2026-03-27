В Химках 28 марта стартуют общегородские субботники

Общегородские субботники пройдут в Химках в ближайшие недели, первая уборка состоится 28 марта в 10:00 на десяти площадках в разных микрорайонах. Локации выбрали с учетом обращений жителей, инвентарь участникам выдадут на месте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В порядок приведут парки, скверы и дворовые территории в Новых Химках, Сходне, Левобережном, Лунeвском и Кутузовском. Центральной площадкой станет территория у домов №3 и №7 на улице Марии Рубцовой. Также уборка пройдет в сквере на проспекте Мельникова, в Новогорске на улице Ивановской, у домов на улицах Совхозной и Гаражной, в деревне Брехово на улице Зеленой и на других участках.

В Сходне работы запланированы на улицах Первомайской и Чапаева, в сквере «Сказка», квартале Усково и на улице Горной — от серпантина до Ленинградского шоссе. Начало всех субботников — в 10:00.

«Химки — наш общий дом, и его чистота начинается с каждого из нас. Важно, чтобы субботники проходили не для галочки, а там, где это действительно нужно. Мы учли пожелания жителей и подготовили инвентарь на всех площадках», — отметила депутат партии «Единая Россия» Надежда Смирнова.

Присоединиться к уборке можно после предварительной регистрации на платформах «Добро.РФ» или «Яндекс.Смена». Участники, зарегистрированные на «Добро.РФ», получат подтвержденные волонтерские часы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.