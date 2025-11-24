В Химках 26 ноября пройдет большой форум предпринимательства

Форум предпринимательства «Бизнес‑Restart — 2025» пройдет 26 ноября в городском округе Химки. На мероприятии расскажут, как вывести бизнес на новый уровень, а также какие меры поддержки доступны предпринимателям в Химках. Участники смогут обменяться опытом с коллегами и завязать полезные знакомства, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На форуме посетителей эксперты расскажут о всех доступных мерах поддержки бизнеса в Химках — от грантов до консультационных программ.

Каждый желающий сможет задать вопросы представителям федеральных и региональных органов власти, юридических компаний.

Спикеры разберут кейсы успешных предпринимателей Подмосковья, которые уже прошли путь от идеи до устойчивого бизнеса. Участники также смогут пообщаться с коллегами-предпринимателями из разных сфер.

Мероприятие начнется в 11:00 по адресу: улица Кирова, владение 24, АУ «Арена Химки».

Участие в форуме бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

По любым дополнительным вопросам можно обратиться в МКУ «Малый бизнес Химки» по телефону: 8 (985) 684–94–92, а также через e-mail: info.mbh@admhimki.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.