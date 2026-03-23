В Химках 26 марта пройдет финал конкурса «Химчанка года»

Финал конкурса «Химчанка года-2026» состоится 26 марта в выставочном комплексе «Артишок» в парке Толстого в Химках. В решающем этапе выступят десять финалисток, представивших социально значимые проекты для города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс объединил активных и неравнодушных жительниц Химок. Инициаторами выступили представительницы местного отделения Союза женщин России и комитет семей воинов Отечества.

Отбор проходил в два этапа. Сначала участницы направили заявки и видеовизитки, в которых рассказали о своем вкладе в развитие округа и представили идеи будущих проектов. Затем жюри оценило инициативы — экологические программы, проекты поддержки семей и волонтерские движения — и выбрало десять финалисток.

В финал вышли спортсменки, волонтеры, психологи, экологи, педагоги и журналисты. Победительница получит возможность реализовать свой проект в Химках.

«Конкурс наглядно показывает: развитие города начинается с активности его жителей. В этом году финалистки представили социально значимые проекты: экологические инициативы, программы поддержки семей, волонтерские движения. Это не абстрактные планы, а конкретные шаги к улучшению качества жизни в Химках», — отметила депутат партии «Единая Россия» Юлия Мамай.

Финал пройдет 26 марта в 15:00 в выставочном комплексе «Артишок» на Ленинском проспекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.