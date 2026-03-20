В Химках 25 марта пройдет выездная администрация

Встреча с жителями состоится 25 марта в школе «Лидер» на улице Германа Титова в Химках. Представители администрации и профильных служб ответят на вопросы и примут предложения по развитию округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выездная администрация пройдет 25 марта с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Германа Титова, дом 16, школа «Лидер». Жители смогут лично пообщаться с представителями администрации и профильных служб.

На встрече планируют обсудить благоустройство, социальное обеспечение, предпринимательство, ЖКХ, безопасность и здравоохранение. Также можно будет внести предложения по развитию территории.

«Выездная администрация — это прямой диалог жителей с властью. Все желающие смогут задать свои вопросы и внести предложения по самым важным темам: от благоустройства и ЖКХ до здравоохранения и безопасности. Мы хотим слышать каждого, чтобы вместе сделать округ комфортнее», — отметила депутат партии «Единая Россия» Надежда Смирнова.

Она подчеркнула, что подобные встречи помогают оперативно решать вопросы и учитывать мнение жителей при принятии решений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.