В Химках 25 марта обсудили развитие школ на 2026 год

Отраслевой час образования прошел 25 марта в школе «Наследие» в Химках с участием главы округа Инны Федотовой, директоров школ и представителей профильного управления. Участники определили приоритеты развития системы образования на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие руководители образовательных учреждений, представители управления по образованию и педагогического сообщества. Основной темой стало развитие муниципальной системы образования и ключевые задачи на следующий год.

Участники обсудили повышение показателей программы «Эффективная школа», подготовку пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации, результаты участия школьников во Всероссийской олимпиаде, кадровую ситуацию и меры социальной поддержки педагогов. Также рассмотрели план текущего ремонта образовательных учреждений.

«Образование — сфера живая, требующая постоянного внимания. Мы продолжим обновлять материальную базу и поддерживать наших педагогов, чтобы каждый химкинский школьник мог раскрыть свой потенциал», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Инна Федотова сообщила, что зафиксировала обращения руководителей образовательных комплексов и поручила дополнительно проработать поднятые вопросы. По ее словам, подобные встречи планируется проводить ежемесячно.

«Встречи в таком формате — это реальная возможность для директоров школ быть услышанными и напрямую обсудить с руководством округа ключевые вопросы», — отметила директор школы № 8, лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

В обсуждении также участвовали депутаты городского совета и представители общественного движения. Участники подчеркнули, что такой формат позволяет оперативно решать актуальные задачи и вырабатывать совместные решения для развития образования в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.