В Химках 25 апреля пройдет Всероссийский субботник

Всероссийский субботник состоится 25 апреля в микрорайонах Химок. Жители смогут принять участие в уборке дворов, скверов и общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уборка пройдет на разных площадках города. Точные адреса проведения субботника объявят дополнительно.

Зарегистрироваться для участия можно двумя способами. Первый — через приложение «Яндекс Смена» по ссылке: https://smena.yandex.ru/lp/subbotnik-form?yqrid=RTTvWx1VBBn. Необходимо выбрать локацию и оставить заявку.

Второй способ — через сайт «Добро.рф»: https://dobro.ru/event/11620935?yqrid=HzuIBmYghJh. Участникам начислят волонтерские баллы, которые можно обменять на дополнительные баллы к ОГЭ и ЕГЭ при поступлении в вуз, а также на онлайн-курсы и подписки на сервисы.

«Чистота города начинается с каждого из нас. Городские субботники — это традиция, которая объединяет поколения. Приглашаю всех жителей Химок принять участие, чтобы вместе сделать дворы, скверы и общественные пространства чище и уютнее», — отметил лидер движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Субботник организуют при поддержке «Яндекс Смены», «Добро.рф» и министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности субботников. Он подчеркнул, что главам стоит сопровождать этот процесс.

«Очевидно, что это (субботники — ред.) объединяет людей, коллективы объединяет. Это опять же добрая традиция», — сказал Воробьев.