В Химках 120 детей получили золотые значки ГТО

В Химках 120 выпускников детских садов и первоклассников в возрасте 7–8 лет наградили золотыми знаками отличия ГТО. Торжественная церемония прошла в пресс-центре «Арены Химки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Награды получили юные спортсмены, которые в течение года готовились и выполняли нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». В программу вошли бег на 10 и 30 метров, прыжки в длину, наклоны и другие упражнения на развитие силы, выносливости, гибкости и координации.

Знаки отличия ребятам вручил депутат Химок, заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов.

«Химки — это город спорта, где любовь к активному образу жизни прививается буквально с малых лет. Приятно видеть, с каким азартом и усердием дети подходят к выполнению нормативов. Комплекс ГТО — лучший индикатор здоровья и физической подготовки города», — отметил Валентин Герасимов.

Сдать нормативы ГТО могут жители от 6 лет и старше — комплекс включает 18 возрастных ступеней. Для участия необходимо получить медицинский допуск и пройти обследование, по итогам которого определяется группа здоровья.

Центр тестирования ГТО в Химках работает по адресу: улица Кирова, владение 24, стадион «Арена Химки». Запись ведется по телефонам: +7 (495) 572-52-88, +7 (495) 572-06-11. Мероприятия проходят в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.