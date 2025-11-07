В Химках 12 ноября пройдет выездная администрация

12 ноября в Химках проведут выездную администрацию. Представители управлений и городских служб ответят на вопросы жителей, а также зафиксируют предложения по развитию округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профильные специалисты проведут прием с 18:00 до 20:00 по адресу: улица Чернышевского, дом 3А (школа «Наследие», корпус № 4).

Химчане смогут задать вопросы и предложить свои идеи по улучшению городской инфраструктуры в сферах: коммунального хозяйства, благоустройства дорог, дворовых территорий, здравоохранения и социальной политики. Каждый желающий сможет подать заявки на проведение ремонтных работ или оставить отзыв онлайн.

Формат выездных администраций давно знаком жителям Химок. Это быстрый и комфортный способ за один вечер получить обратную связь от нескольких специалистов. С начала года в разных микрорайонах округа провели уже 41 выездную администрацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.