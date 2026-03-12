В Химках 12 марта школьников обучили навыкам первой помощи

Открытая тренировка по оказанию первой помощи прошла 12 марта в школе №29 в Химках. Ученики отработали навыки остановки кровотечений и действий до прибытия медиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №29 городского округа Химки состоялся практический урок по оказанию первой помощи. Вместо теории школьники отрабатывали действия, которые необходимы в экстренной ситуации, когда счет идет на секунды.

Директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина подчеркнула, что меры первой помощи зависят от вида и локализации кровотечения, а также характера травмы.

«Ребята, которые сегодня осваивают наложение жгута, завтра могут спасти чью-то жизнь — будь то в походе, в городе или в быту. Это навыки, которые формируют ответственность и уверенность в себе», — отметила Каныгина.

Инструкторы показали алгоритм действий до прибытия врачей. Ученики научились отличать венозное кровотечение от артериального, накладывать давящие повязки, использовать медицинский жгут и турникет. Отдельное внимание уделили применению подручных средств, если рядом нет аптечки.

Муниципальный депутат, врач Ирина Спирина напомнила о значении «золотого часа» и «золотых минут» при сильных кровотечениях.

«Зачастую жизнь человека находится в руках тех, кто оказался рядом в момент трагедии. Обучение школьников этим базовым навыкам — важный шаг в формировании культуры безопасности», — пояснила Спирина.

В администрации добавили, что сотрудники «ХимСпас» регулярно проводят в образовательных учреждениях округа инструктажи и практические занятия по безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.