В Химках 10 июня провели экологический субботник на набережной

Экологический субботник прошел 10 июня на набережной канала имени Москвы в Химках. К акции присоединились волонтеры, жители и муниципальный депутат Валентин Герасимов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники убрали пешеходные зоны и прибрежную полосу от опавшей листвы и мусора. Добровольцы работали в перчатках и с мешками для сбора отходов. К акции присоединился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Химки по праву считаются одним из лидеров Подмосковья по количеству экологических акций. Это стало возможным благодаря нашим горожанам, которым действительно небезразлично, где они живут и в какой среде будут расти их дети. Экологический субботник прошел в рамках реализации федерального партийного проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия»», — отметил Валентин Герасимов.

В округе действует система раздельного сбора отходов. Работает площадка «Мегабак», куда жители могут бесплатно сдать крупногабаритный мусор, старую мебель, бытовую технику, строительные отходы, шины и текстиль. Придомовые контейнерные площадки оснащены синими баками для сухих отходов, а в школах и административных зданиях установлены фандоматы для приема алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок.

«Площадка «Мегабак» — это удобное и современное решение для муниципалитета. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева у жителей есть возможность не оставлять крупногабаритный мусор на контейнерных площадках или в неположенных местах», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

В Химках также регулярно проводят экологические марафоны, высадки деревьев, акции по сбору вторсырья и образовательные лекции для молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.