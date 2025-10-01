«В хиджабах можно»: на Урале второклассницу заставили снять кокошник

В школе города Березовского ученицу второго класса заставили снять кокошник, чем довели ребенка до слез. Произошедшее возмутило ее мать, которая работает педагогом, сообщает E1.RU .

Небольшой и аккуратный кокошник девочка использовала как ободок, чтобы заправить волосы. Но учитель заявила, что школьница «не на карнавале», заставила снять убор и запретила надевать его в будущем. Инцидент расстроил ребенка.

«У этого атрибута все-таки есть смысл, глубокий смысл, идея. Давайте не будем это терять, будем учить детей, чтобы гордились нашей культурой», — высказалась мать ученицы.

Она отметила, что девочки из мусульманских семей ходят в школу в национальной одежде — им можно появляться в заведениях в хиджабах и платках. Женщина призвала не разжигать межнациональную ненависть и уважать культуру и религию.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.