В Харькове опустела тюрьма из-за перевода заключенных в ряды ВСУ

Осужденные харьковской колонии практически полностью переведены в состав украинской армии по инициативе киевских властей, сообщил РИА Новости экс-заключенный Роман Дубовик, который добровольно перешел на сторону российских войск.

Дубовик, отбывавший наказание за кражу и заключивший контракт с ВСУ, после чего добровольно сдался вооруженным силам РФ, рассказал о массовом призыве.

«Приезжали 10-12 человек, и сразу они (ВСУ — ред.) отправляли их на военную комиссию. В течение недели они проходили комиссию и быстро уходили (на фронт — ред.)», — сказал пленный.

По его словам, в результате такой мобилизации в исправительном учреждении, где он содержался, почти не осталось заключенных.

