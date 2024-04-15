В ГУСТ МО прошел «День благотворительного труда»

Чистота территорий и нормативное содержание многоквартирных домов — главная цель работы сотрудников ГУСТ МО. Однако команда также поддерживает традиции добрых дел, ежегодно оказывая материальную помощь нуждающимся и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

— В этом году мы также всем коллективом участвуем в акции «День благотворительного труда», которая прошла 12 апреля. 99% заработной платы каждого специалиста нашего ведомства за 1 рабочий день мы пожертвовали в фонд «Рождественская Звезда», расположенный в Щелково, который помогает семьям с тяжелобольными малышами оплатить реабилитацию или купить предметы первой необходимости. 1% заработной платы направили в Благотворительный фонд на укрепление Иосифо-Волоцкого ставропигиального мужского монастыря — одна из Святынь нашего Подмосковья в селе Теряево в Волоколамском округе, — рассказала руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ГУСТ МО уточнили, что совершить добрый поступок может каждый, сотрудники ведомства делают это централизованно все вместе. Также инспекторы помогают подопечным пансионата «Ногинский», приезжая поздравить постояльцев с праздниками и помогая с уборкой территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.