сегодня в 12:25

В ГУФСИН России по Подмосковью отметили праздник Покрова Пресвятой Богородицы

14 октября, в день православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы и в заключительный день всероссийской акции «Неделя молитвы», в ГУФСИН России по Московской области состоялся праздничный молебен. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Богослужение совершил председатель Межъепархиального отдела Московской митрополии по тюремному служению, помощник начальника ГУФСИН по организации работы с верующими священник Михаил Куземка. Ему сослужил ответственный в Балашихинском благочинии за тюремное служение священник Сергий Головенко.

В молитвословии принял участие первый заместитель начальника областного ГУФСИН Вадим Голудин, начальники отделов и служб главного управления, а также личный состав ведомства.

Перед началом молитвы отец Михаил рассказал присутствующим об истории праздника Покрова Пресвятой Богородицы и о духовном значении вспоминаемого события для каждого верующего человека.

На молитве прозвучали особые прошения «О сотрудниках уголовно-исполнительной системы и о всех содействующих осуществлению миссии тюремного служения Церкви».

В завершение священнослужители поздравили сотрудников УИС с великим праздником Покрова Пресвятой Богородицы, поблагодарили за совместную молитву и по традиции окропили здание и рабочие кабинеты управления святой водой.