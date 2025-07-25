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В ГУФСИН России по Московской области состоялось заседание Общественного совета

В ГУФСИН России по Московской области состоялось очередное заседание Общественного совета. Мероприятие прошло под председательством начальника территориального органа генерал-майора внутренней службы Александра Ветрова, передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Одной из повесток заседания стало избрание нового председателя организации. После проведения голосования члены Совета единогласно поддержали кандидатуру заместителя председателя Общественной палаты Московской области, известного общественного деятеля Сергея Леонова.

Так же участники заседания обсудили основные аспекты деятельности Совета, его взаимодействия с учреждениями ГУФСИН, подвели итоги деятельности за 1 полугодие 2025 года, а также рассказали о реализации социально-культурных проектов в УИС.

В завершение мероприятия Александр Ветров поблагодарил всех присутствующих за проводимую работу и выразил слова признательности предыдущему председателя Совета Владимиру Носову.

Стоит отметить, что Владимир Носов продолжит свою общественную деятельность в качестве Почетного члена Совета при ГУФСИН.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.