сегодня в 19:15

В ГУФСИН России по Московской области прошли учебно-методические сборы сотрудников производственно-технических служб

Двухдневные учебно-методические сборы сотрудников производственно-технических служб аппарата Управления и подведомственных учреждений прошли под руководством заместителя начальника областного ГУФСИН Дмитрия Ивонина. В рамках УМС были организованы учебно-практические занятия, которые прошли на базе исправительной колонии № 5 (г. Можайск), сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Участники обсудили вопросы, касающиеся организации производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Подмосковья. Сотрудниками УИС был проведен анализ финансово-экономического состояния центров трудовой адаптации осужденных, возможности создания дополнительных рабочих мест. По итогам сборов с сотрудниками проведено тестирование.

В завершение мероприятия Дмитрий Ивонин обозначил приоритетные задачи на предстоящий период. Стоит отметить, что учебно-методические сборы способствуют повышению уровня профессиональной компетенции личного состава производственно-технических служб, а также дают возможность коллегам обмениваться положительным опытом в работе.