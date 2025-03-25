В ГПЦ № 1 у молодой пары родились монохориальные тройняшки

В ГПЦ подобный случай последний раз фиксировался только в феврале 2023 года. Тогда родились тоже девочки.

Петербурженка Полина рассказала, что на 25 неделе беременности ей потребовалась госпитализация. Ее приняли в отделение патологии беременности с диагнозом «синдром задержки роста второго и третьего плода». В стационаре медицинские работники приложили все усилия, чтобы «дорастить» сестричек.

Заместитель главного врача по медицинской части ГПЦ № 1 акушер-гинеколог Наталья Булах рассказала, что часто роды при многоплодной беременности происходят раньше положенного срока. В таких случаях по протоколу проводится профилактика респираторного дистресс-синдрома плода и магнезиальная терапия для укрепления стенок кровеносных сосудов и нервной системы плода.

Так, 9 февраля на сроке 31 неделя и 6 дней у Полины начались роды и на свет появились три дочки: Маргоша (1730 г), Саша (1390 г) и Веруня (1350 г). 9 суток малышки провели в реанимации и получали питание через зонд. Затем их перевели в отделение патологии новорожденных и недоношенных, Сашу и Марго начали кормить из рожка, а Веру - в первые дни из зонда, а позже - из бутылочки. Через две недели ей удалось прийти к полностью здоровому питанию.

Через 1 месяц и 6 дней сестричкам удалось набрать почти килограмму. На днях состоялась выписка, на которой Маргарита весила уже 2611 грамм, Саша — 2356 г, а Вера — 2123 г.