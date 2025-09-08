В Госдуму внесут законопроект о снижении налога на социальные товары

Миронов предложил снизить НДС на продукты питания и лекарства до 5%

Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме, внесет в понедельник законопроект о снижении НДС на социально значимые товары с 10% до 5%.

Документ, имеющийся в распоряжении РИА Новости, также предусматривает возможность установления нулевой ставки НДС для отдельных категорий товаров, если инфляция по ним превышает общий уровень роста цен. В перечень товаров, подпадающих под льготное налогообложение, вошли продукты питания, книжная продукция, периодические издания, медикаменты и товары для детей.

Как отметил Миронов в разговоре с агентством, эти категории составляют основу потребительской корзины большинства россиян, и их удорожание критически влияет на благосостояние граждан.

«В случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка НДС для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%», — поясняется в документе.