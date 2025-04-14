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В Госдуму внесут проект о запрете коллекторской деятельности в РФ

Депутаты от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым планируют внести в Госдуму законопроект, запрещающий деятельность коллекторов в России, сообщает РИА Новости .

Авторы инициативы предлагают наделить кредитные организации полномочиями самостоятельно взыскивать просроченную задолженность в рамках правового поля.

Это могут быть звонки с напоминанием о долге, решение о реструктуризации и частичном погашении долга или продление кредитного договора.

По словам Нилова, широко используемую практику психологического давления, а также терроризирование заемщиков нужно запретить на законодательном уровне.