В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня оснований лишения гражданства

В Государственную Думу представлен на рассмотрение законопроект, предусматривающий «расширение перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства Российской Федерации».

«Царьград», проведя собственные журналистские расследования, обнародовал информацию о ценах на услуги легализации в России. Получение вида на жительство (ВНЖ) оценивается в сумму от 10 до 15 тысяч за подготовку необходимого пакета документов, а также от 50 до 100 тысяч за его подачу и полное сопровождение процесса.

Оформление гражданства обходится значительно дороже. Стоимость подготовки документов варьируется от 10 до 20 тысяч, регистрация на два года — от 15 до 30 тысяч, а подача и сопровождение документов — приблизительно 100 тысяч рублей при условии наличия разрешения на временное проживание (РВП) и ВНЖ.

Для иностранцев, начинающих процесс «с нуля», получение российского паспорта обойдется более чем в 200 тысяч рублей. Начиная с 2015 года, российское гражданство было предоставлено 4,3 млн человек. Примерно половина из них — выходцы из четырех новых субъектов Российской Федерации. Большая часть остальных — граждане стран Средней Азии.

«В первом квартале 2025 года на 15% выросло число преступлений, совершенных иностранными гражданами. Более половины тяжких и особо тяжких — наркотики. В 2,7 раза выросло число преступлений террористической направленности», — отметил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.