В Госдуму внесен законопроект о круглогодичной работе призывных комиссий

В Госдуму внесли законопроект о круглогодичной работе призывных комиссий, чтобы призывников готовили к отправке в армию на протяжении всего календарного года. Сроки самой отправки в войска менять пока не предлагают — они останутся прежними: с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв), сообщают «Осторожно, новости» .

Авторы законопроекта — глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Они предлагают внести поправки в Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе» и «Об альтернативной гражданской службе».

Парламентарии считают, что медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий нужно проводить на протяжении всего года, а не только в отдельные месяцы, как это делается сейчас. Пока что молодым мужчинам, обязанным служить в армии, необходимо посещать военкоматы только во время призывных компаний.

По мнению законодателей, предложенные поправки к законам помогут «равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу».