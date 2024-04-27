В Госдуме заявили, что семья должна стать философией в жизни российского народа

сегодня в 11:53

Депутат Госдумы и лидер всероссийской женской организации «Надежда России» Нина Останина заявила, что в РФ необходимо создать министерство по управлению политикой в сфере семьи. По ее словам, в стране понимают, что «сегодня философией в жизни народа должна стать семья», сообщает «ФедералПресс» .

Парламентарий также утверждает, что СВО на Украине повлияла на демографическую ситуацию в России — частичная мобилизация мужчин репродуктивного возраста сказалась на рождаемости. Поэтому, полагает Останина, нужно создавать профильное министерство, которое занималось бы демографической политикой.

«Необходимость создания отдельного профильного министерства, которое занималось бы защитой семьи, вопросами отцовства, материнства, детства, демографических вопросов, конечно, объективно необходимо», — сказала Останина.

По ее мнению, формирование профильного ведомства коррелирует с главными задачами, поставленными перед Россией. Особенно это сопоставляется с Годом семьи.