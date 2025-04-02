В Госдуме считают меры поддержки рождаемости нормализацией беременности детей

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксения Горячева выразила сомнение по поводу новых федеральных и региональных мерах поддержки рождаемости, сообщает Инфо24 .

Как заявила эксперт, выплаты беременным школьницам, шоу о подростковой беременности, запрет на аборты и контрацепцию выглядят как «системная нормализация подростковой беременности».

«Когда от государства слышна позиция „Неважно, сколько тебе лет, рожай, мы тебе заплатим“, это не забота, а очень вредная для всех нас пропаганда», — заявила депутат.

По ее мнению, рождение детей детьми является огромной трагедиен для общества. А выплаты в размере 100 тыс рублей никак не улучшат ситуацию, в которой оказалась несовершеннолетняя мама.

Она добавила, что система принимаемых мер поддержки семей начинает пугать.