В Госдуме решили приравнять к госизмене работу на компании противника

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, согласно которым расширяется понятие госизмены и вносятся изменения в УК РФ. Они были опубликованы в электронной базе нижней палаты 6 декабря.

Авторами поправок выступили глава комитета по безопасности Василий Пискарев и депутат Отари Аршба. Они выступили с инициативой расширить ко второму чтению положения законопроекта, ужесточающего ответственность за вооруженный мятеж, который внесли в Госдуму в июле 2024 года.

Так, было предложено расширить понятие госизмены. Депутаты заявили, что нужно добавить примечание, согласно которому к госизмене будет приравниваться участие россиян в войсках противника либо добровольное участие в деятельности органов власти и компаний противника.

Другая поправка предусматривает изменить содержание ст. 275.1 УК РФ. Ее действие хотят распространить на находящихся в России иностранцев.

Также депутаты предложили ввести новую статью 276.1 УК РФ «Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ». Ее действие будет распространяться на иностранцев, пребывающих в РФ и оказывающих помощь противнику.