В Госдуме разработали законопроект о выходном дне после Пасхи

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали и направили на заключение в правительство законопроект о закреплении обязанности кабмина ежегодно, начиная с 2026 года, переносить один выходной на понедельник, следующий за днем празднования Пасхи, пишет РИА Новости .

По словам авторов инициативы, это позволит создать дополнительные условия для выражения религиозных чувств.

Кроме того, у россиян появится время для совместной активности в кругу семьи, друзей и знакомых в весенний период.

Светлое Христово Воскресение (Пасха) — один из древнейших христианских праздников. Это торжественное воспоминание Воскресения Господа Иисуса Христа на третий день после его страданий и смерти.

Пасха относится к подвижным праздникам, и дата ее празднования исчисляется по лунно-солнечному календарю — от этой даты зависит, когда православные отмечают Вербное воскресенье, Вознесение Господне, праздник святой Троицы и другие. В 2025 году Пасху отметят 20 апреля. И в этом году православная Пасха совпадает с празднованием Воскресения Христа у католиков и протестантов.