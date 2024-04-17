В Госдуме рассмотрят введение наказания за мародерство при ЧС

Первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова выступила за введение наказания за мародерство в чрезвычайных ситуациях. Соответствующий законопроект рассмотрит Госдума, сообщает RuNews24 .

По словам Лантратовой, идея переквалифицировать статью о краже на мародерство появилась после последних природных катастроф в регионах РФ. Так, в Орске злоумышленники обчищали дома людей, которые вынуждены были эвакуироваться из-за паводка.

«Разграбление чужого имущества, брошенного в период наводнений, либо других чрезвычайных ситуаций действующее законодательство квалифицирует как кражу и наказывает двумя годами лишения свободы», — указала депутат.

В связи с этим Лантратова предложила дополнить статью 356 УК РФ о мародерстве, согласно которой за указанное преступление предусмотрено наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Законодатель считает нужным дополнить указанную статью, переквалифицировав кражу на мародерство и ужесточив наказание до семи лет лишения свободы.

Правовую оценку проекту предстоит озвучить главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.