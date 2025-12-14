В Госдуме рассказали про пособия по беременности в 2026 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») рассказал, что размер пособия по беременности в 2026 году составит около 125 тыс. рублей, а сообщает РИА Новости .

«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — отметил он.

При многоплодной беременности размер пособия составит около 172 тыс. рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.