В Госдуме рассказали, как продлить майские каникулы

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Депутат Гаврилов дал совет, как официально отдыхать девять дней в мае

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов дал совет россиянам, как официально отдыхать девять дней в мае, пишет РИА Новости .

«Если сотрудник заранее возьмет отпускные дни в конце апреля, он сможет воспользоваться непрерывным периодом отдыха без ущерба для общего количества отпускных дней», — поделился парламентарий.

Таким образом, можно будет законно отдыхать с 26 апреля по 4 мая, уточнил председатель комитета Государственной Думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Ранее РИАМО рассказало о предпочтениях россиян в отдыхе на майские праздники.