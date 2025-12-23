За год популяция северных оленей в Финляндии упала на 70%, в чем власти государства обвиняют российских волков, которые стали вести себя свободно, поскольку «на СВО ушли охотники». Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил в разговоре с Life.ru , что на самом деле в случившемся виновата Украина.

Народный избранник сказал, что ему неизвестно точное число охотников в зоне СВО. Но он считает, что таких мужчин там не мало.

В смерти финских оленей, по мнению Вассермана, виновата Украина. Из-за нее российские охотники вынуждены не волков убивать, а защищать РФ.

При этом депутат Госдумы считает, что вряд ли все охотники отправились охотиться на нацистов. Причина гибели лапландских оленей, скорее всего, в природных обстоятельствах. Количество животных разных видов меняется из года в год.

Парламентарий допустил, что расплодившимся волкам через некоторое время перестанет хватать корма. Они будут вымирать, а олени, наоборот, начнут размножаться.

«А если кто-то пытается объяснить естественные природные процессы неестественными причинами, он показывает разве что, что мозги у него вывихнуты неестественно», — добавил Вассерман.

За год число погибших северных оленей в Финляндии увеличилось практически на 70%. Западные СМИ обвиняют в этом российских волков. Якобы они убили в 2025-м 1 950 подобных животных. На Западе считают, что олени погибли из-за ушедших на СВО российских охотников.

