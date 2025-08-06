В Госдуме просят пресечь работу «ночных» алкогольных сервисов

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Замглавы думского комитета по защите семьи Виталий Милонов («Единая Россия») инициировал борьбу с круглосуточной доставкой спиртного, сообщает ТАСС.

В письме на имя министра промышленности Антона Алиханова парламентарий потребовал законодательно ограничить деятельность подобных сервисов, которые, по его мнению, сводят на нет усилия государства по борьбе с алкоголизацией населения.

«Подобные сервисы не только нарушают существующее законодательство, но и создают лазейки для приобретения алкоголя несовершеннолетними», — подчеркивает Милонов.

Депутат обращает внимание, что ночная доставка спиртного фактически нивелирует временные ограничения на продажу алкоголя, установленные в большинстве регионов с 23:00 до 08:00.

В обращении содержится прямая просьба к Минпромторгу разработать меры по запрету этой практики и ужесточению контроля.

Особую озабоченность у парламентария вызывает агрессивная маркетинговая политика таких сервисов, которые активно рекламируют возможность «заказать алкоголь в любое время дня и ночи».